Brand in ruim van schip Dordrecht onder controle

De brand die dinsdagmiddag uitbrak in het ruim van een schip in het Dordtse Mallegat, is uit. De brandweer is tot dinsdagavond laat bezig geweest met nablussen.

"Om 22:00 uur was alles onder controle en is alles ingepakt", legt Henriëtte Slagboom van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid uit. "Om 20:20 uur hebben we het eerder verstuurde NL-Alert ingetrokken."

De brand brak dinsdag aan het begin van de middag uit in het ruim van het schip. Het brandende schroot zorgde voor een flinke rookontwikkeling. Onder meer het wegverkeer op de A16 en bewoners van de Dordtse wijk Wielwijk hadden daar last van.



Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. "In het schroot zitten ook andere stoffen", zegt Slagboom. "Dat kan kunststof zijn, houtstukken, of bijvoorbeeld plastic. Dat kan vlam vatten."

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Of het schip nog kan varen, is niet bekend. In het ruim ligt bluswater. Of dat verontreinigd is, is niet duidelijk.