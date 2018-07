Makkelie videoscheidsrechter bij Engeland-Kroatië

Deel dit artikel:











Danny Makkelie is woensdagavond videoscheidsrechter bij Engeland-Kroatië in de halve finale van het WK voetbal in Rusland. De Dordtenaar zal tijdens dat duel in de controlekamer van de FIFA in Moskou ('VAR Room') zitten. De wedstrijd staat onder leiding van arbiter Cüneyt Çakir uit Turkije.

Tijdens dit WK fungeert Makkelie vooral als videoscheidsrechter van 'Team Kuipers'. Dinsdag was scheidsrechter Bjorn Kuipers al vierde official bij de andere wedstrijd in de halve finale van het WK tussen Frankrijk en België (1-0). Volgens waarnemers maakt 'Team Kuipers' nog een klein kansje op de WK-finale, zondag in Moskou.