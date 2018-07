Man (58) overleden bij bedrijfsongeval Krimpen aan den IJssel

Bij een bedrijfsongeval bij staalbedrijf Hollandia in Krimpen aan den IJssel is woensdagochtend een 58-jarige man uit Nieuwerbrug aan den Rijn om het leven gekomen. Het slachtoffer heeft bekneld gezeten.

Een ijzeren blok van 2500 kilo viel uit een hijskraan naar beneden bovenop het slachtoffer. Een traumahelikopter en meerdere hulpdiensten kwamen rond 07:45 uur ter plaatse, maar dit mocht niet meer baten.

De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk.