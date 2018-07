Kunstenaar Joep van Lieshout wil megakunstcentrum realiseren in Rotterdam-West

Kunstenaar Joep van Lieshout heeft plannen voor een zogenoemde 'arthub' in het Rotterdamse Merwe4Havengebied (M4H). Het kunstcentrum moet een artistieke en inspirerende plek worden van maar liefst 60 duizend vierkante meter.

"Als een soort Robin Hood proberen we achter de tekentafel bijzondere dingen voor elkaar te krijgen", zegt Van Lieshout. Momenteel denkt hij aan driehonderd appartementen, een arthotel en tientallen ateliers, die kunstenaars voor een lagere prijs dan de marktprijs kunnen huren.

Arthotel

Van Lieshout heeft meer plannen. Naast zijn huidige atelier aan de Keileweg moet een arthotel met een vernieuwde beeldentuin komen. "Een overweldigende plek waar allerlei beelden te zien zijn. Dat als je het ziet, denkt: wauw, wat een gekkigheid!" Het hotel zelf moet zo'n zeventig kamers krijgen.

Het land rond het atelier aan de Keileweg is al jaren van Van Lieshout. Mooie stukjes van dat terrein wil hij behouden, de rest wordt vernieuwd. "De locatie is fantastisch zo aan het water, een superuitzicht. Wat ons betreft maken we er een cultureel en sociaal-economisch feest van."

Het is de bedoeling dat het complex zelfvoorzienend wordt en dat er weinig energie verloren gaat. Met behulp van zonnepanelen, waterpompen en manieren om compost om te zetten in warmte moet dat gerealiseerd worden.

Makers District

Begin dit jaar werd het Rotterdam Makers District gelanceerd. Het Merwe4Havengebied maakt daar onderdeel van uit. Van Lieshout geldt als ambassadeur van het gebied. "De stad zit echt in de lift, en ik denk dat die daar ook in moet blijven. Ik houd ontzettend van Rotterdam, dus ik wil ook wat teruggeven."

Eerder heeft Van Lieshout zijn stempel gedrukt op hotels in Amsterdam. Zo staat het Lloydhotel in Amsterdam helemaal vol met zijn beelden. Ook aan het Arthotel in Amsterdam is zijn naam verbonden.

Het is nog niet bekend wanneer de plannen van Van Lieshout gerealiseerd worden. "Volgend jaar zou ideaal zijn, maar 2020 is realistischer."