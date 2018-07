Meerkerkse: 'In m'n hart blijf ik toch nog Zuid-Hollander'

Meerkerk is op dit moment nog Rijnmondgebied, maar vanaf 1 januari 2019 hoort het dorp in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bij de provincie Utrecht. De 75-jarige Lidy den Breejen, een van de actievoerders tegen de herindeling, is er niet blij mee dat ze straks geen Zuid-Hollander meer is.

Meerkerk, nu nog onderdeel van gemeente Zederik, wordt per 1 januari één gemeente Vijfheerenlanden met Leerdam en Vianen, dat al onderdeel is van Utrecht. Daarmee veranderen niet alleen de grenzen van de gemeente, maar ook van de provincie.

Historisch onjuist

Lidy's grootste bezwaar tegen de herindeling is dat het historisch onjuist zou zijn. “Het is altijd een eenheid geweest. Nu is er een stukje van de Alblasserwaard afgehaald, dat is bij Vijfheerenlanden gevoegd en dan nu naar Utrecht overgeheveld. Dat is zo onlogisch en het is nooit meer terug te draaien.”

Actie

Lidy den Breejen heeft al eerder actie gevoerd. In oktober vorig jaar begon ze een petitie om de politiek op andere gedachten te krijgen: daar kreeg ze 2600 reacties op. Ze vindt het jammer dat het besluit nu alsnog genomen is.

“Het is toch beslist door de regering. De gemeentebesturen hadden al besloten. Helaas waren de burgers niet gehoord, toen is er protest voor gevoerd, maar het was allemaal al uitgewerkt en zou moeilijk terug te draaien zijn.”

Momenteel kan er niets meer aan de voorgenomen herindeling gedaan worden. “Ik denk niet dat dit het einde is van alle herindelingen”, zegt Lidy. Voor nu voelt zij zich in ieder geval nog wel Zuid-Hollander. “Jongeren stonden er wat onverschilliger tegenover, hen maakte het niet uit. Ik ben nu op papier wel onderdeel van Utrecht, maar in m’n hart blijf ik toch Zuid-Hollander!”