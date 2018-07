Nispeling niet naar EK met waterpoloërs

Deel dit artikel:











Jesse Nispeling is niet opgenomen in de selectie van de Nederlandse waterpolomannen voor het Europees kampioenschap in Barcelona. De Rotterdamse Bondscoach Robin van Galen heeft de oud-speler van MNC Dordrecht als laatste laten afvallen voor het evenement dat maandag voor Oranje begint.

Nederland deed afgelopen weekeinde met een groep van veertien spelers mee aan een vierlandentoernooi in Cosenza en eindigde daar als tweede. De andere dertien spelers die daarbij waren doen ook mee aan het EK. Vijf van hen komen uit voor een club uit Nederland, de andere acht spelen in het buitenland. Oranje neemt het in de groepsfase van het EK op tegen Kroatië (16 juli), Griekenland (18 juli) en Turkije (20 juli).