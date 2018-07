Deel dit artikel:











Politie pakt Zuidlander op voor hennepkwekerij na brand

De politie heeft deze week een 54-jarige man uit Zuidland opgepakt. Dat gebeurde na de vondst van een hennepkwekerij in een loods, waar in december vorig jaar brand was uitgebroken.

De brand brak 27 december uit in een loods aan de Ramshilseweg. Na onderzoek bleek een hennepkwekerij de oorzaak te zijn geweest.

Lees ook: Boerenschuur in Zuidland uitgebrand De kwekerij in de loods was al tien jaar in gebruik. Volgens justitie heeft dat zo'n 3,5 miljoen euro opgeleverd. De 54-jarige eigenaar van de loods is opgepakt. Er is beslag gelegd op zijn erf en de daarop staande gebouwen. Ook heeft de politie een geweer en een horloge van 3 duizend euro in beslag genomen.