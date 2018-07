Sjaak Swart signeert in Rotterdam: 'Goede herinneringen aan deze stad'

Sjaak Swart is woensdagmiddag in Rotterdam. De clubicoon van Ajax zal in boekhandel Snoek op de Meent zijn om zijn boek Sjaak Swart 80 van auteur Jaap Visser te signeren. Ondanks de rivaliteit tussen Feyenoord en Ajax hoopt hij op veel belangstelling van de Rotterdammers.

"Ik heb met veel Rotterdamse jongens gespeeld", zegt Swart op Radio Rijnmond, die ondanks zijn hoge leeftijd zelf met de auto naar Rotterdam komt. "Met Coentje (Moulijn, red.), Willem van Hanegem, Wimpie Jansen en Cor Veldhoen. Noem ze maar op. Ik ken hen allemaal heel goed. Jammer dat een aantal van hen is overleden. Coentje was mijn maatje. Ik kon heel goed met hem opschieten."

De Kuip

Swart heeft vooral goede herinneringen aan Rotterdam. Zo zat de oud-voetballer van Ajax daar een jaar in dienst en ging hij vaak naar vrienden of een café.

Ook is Mister Ajax lovend over de Kuip: "Een mooi stadion. Daar lag vroeger het beste veld. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, omdat ik daar niet meer op kom. Het veld was toen kortgeschoren. Ik mocht dan als eerste het veld op. Dat was prachtig."

Retro-shirt van Ajax

Het boek mag volgens Swart niet ontbreken in de boekenkast van een Feyenoorder. Er staan ook anekdotes over zijn wedstrijden tegen de Rotterdammers in. "Maar ik heb thuis ook dingen van Feyenoord in de kast staan."

Verder zou bij het boek van Swart ook een retro-shirt van Ajax bij zitten. Of dat woensdag bij de signeersessie wordt weggegeven? "Ik dacht dat die shirts er ook bij lagen. Ik hoop het!", lacht Swart.

