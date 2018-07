Reclamezuil langs A16 moet mogelijk weg

Een van de grote reclamezuilen langs de A16 bij Dordrecht moet mogelijk alsnog weg. Bij de op- en afrit naar de N3 staan twee reclamezuilen tegenover elkaar langs de weg, maar de exploitant van de één ligt in de clinch met de ander.

De exploitant van de zuil die er het langst staat, heeft een rechtszaak aangespannen. Die vindt dat de zuil op het terrein van Trust namelijk te dicht bij de weg staat en daardoor gevaarlijk is voor het verkeer. De oudste zuil staat veel verder weg.