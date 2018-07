De politie heeft maandag een 25-jarige man uit Rotterdam opgepakt, omdat hij betrokken zou zijn bij de beschieting van het pand van de uitgever van Panorama in Amsterdam, halverwege juni.

Een dag na de beschieting hield de politie een eerste verdachte aan. Hij is lid van een Outlaw Motorcycle Gang. Of de aangehouden Rotterdammer ook lid is van die groep, is niet bekend.

Het onderzoek naar de beschieting is nog in volle gang.