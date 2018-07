Gemeente houdt voet bij stuk over stadspark DÂK

Het stadsbestuur van Rotterdam houdt voet bij stuk wat betreft het pop-up stadspark DÂK. De organisatie kreeg vorige week te horen dat ze voor dit jaar niet de gewenste vergunning krijgen en daar houdt de gemeente aan vast.

Het festival wordt elk jaar georganiseerd op het dak van parkeergarage Westblaak. Op het dak kan je genieten van een barbecue, livemuziek en lokale dj's.

Nadat de organisatie de vergunning in januari had aangevraagd voor dit jaar, kreeg ze in mei te horen dat er tijdens de vorige editie van DÂK klachten waren ingediend over geluidsoverlast. Daarom wilde de gemeente alleen een aangepaste vergunning geven, van drie in plaats van vier weken.



De organisatie kwam daarmee in de financiële problemen, omdat ze maar drie weken de tijd hebben om uit de kosten te komen. Daarop besloot de organisatie om de stekker uit het festival te trekken.

Een gesprek over een financiële compensatie over de misgelopen inkomsten uit de laatste week leveren niets op. De Rotterdamse gemeenteraad praat donderdag over het festival.