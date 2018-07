Zwitserse slijterijhouder: 'Geen familie van Feyenoorder Van der Heijden'

'Rotterdammers' zitten overal. Zo ook in het Zwitserse plaatsje Thun, waar Feyenoord momenteel op trainingskamp is. In de binnenstad staat de slijterij Van der Heijden Spirituosen, waarvan de roots in onze regio ligt.

Slijterijhouder Marc van der Heijden is opgegroeid in Zwitserland, maar zijn vader is een echte Rotterdammer. "Op negentienjarige leeftijd is hij naar Thun gegaan om hier te werken. Mijn vader heeft hier ook mijn moeder leren kennen", zegt zoon Marc. "We hebben thuis nooit Nederlands gesproken. Ik heb alleen wat Nederlands gesnapt als mijn vader met zijn broers belde."

De vraag ligt natuurlijk voor de hand of Marc familie is van Feyenoord-verdediger Jan Arie van der Heijden. Het antwoord is 'nee', maar hij is wel verre familie van een 'andere' Van der Heijden: "Bas van der Heijden, die van de supermarkten."