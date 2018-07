Dordrecht wil extra geld voor Energiehuis en Bibelot

De gemeente Dordrecht wil de komende jaren extra geld steken in het Energiehuis en poppodium Bibelot. Daar zijn honderdduizenden euro’s aan gemeentelijke subsidie voor nodig.

De tribune in een van de zalen van het Energiehuis moet verbeterd worden, omdat het opbouwen en afbreken hiervan ingewikkelder blijkt dan gedacht. Ook de theatertechniek in het Energiehuis is toe aan vervanging. Het college heeft voor de aanpassingen in het Energiehuis meer dan 500 duizend euro nodig.

Daarnaast wil de gemeente zo'n 138 duizend euro investeren in poppodium Bibelot, dat in het Energiehuis zit. Daarmee moet het poppodium mikken op een groter publiek en een trekpleister voor de jeugd worden.

In totaal gaat het om bijna 7 ton aan investeringen. De voorstellen zijn gebaseerd op twee rapportages: een evaluatie van het Energiehuis en een onderzoek naar de positie van Bibelot.

Wethouder Piet Sleeking van Cultuur wil eveneens werken aan versterking van de samenwerking tussen de culturele partijen in Dordrecht. Het Energiehuis biedt plek aan onder meer Poppodium Bibelot, Stichting ToBe en Schouwburg Kunstmin. De partijen hebben afgesproken meer gezamenlijk te programmeren en profileren en verbeteringen in het gebouw aan te brengen.

In juni 2016 is het vernieuwde Energiehuis geopend na een grootschalige renovatie en verbouw.