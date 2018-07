Rotterdammer Kobus L.12 jaar de cel in

De rechtbank in Breda heeft Rotterdammer Kobus L. veroordeeld tot 12 jaar cel voor de dood van zijn schoonzoon. Het slachtoffer John Wassink werd 4 jaar geleden in Roosendaal doodgeschoten.

De rechter spreekt van een laffe, kille daad. Justitie had 14 jaar cel geëist.

Het lichaam van Wassink werd bijna vier jaar geleden ingepakt in een blauw zeil gevonden in het Markkanaal bij Breda. Twee dagen daarvoor was hij doodgeschoten in zijn slaapkamer van zijn woonwagen in Roosendaal. Zijn schoonvader was een van de laatsten die het slachtoffer levend heeft gezien.

Kobus L. heeft ontkend. Zijn DNA zat op het moordwapen en op het matras waarop Wassink lag toen hij werd doodgeschoten.

L. was niet bij de uitspraak aanwezig. De politie haalt hem op en brengt hem naar de cel.

Rotterdammer Kobus L. is in de jaren negentig veroordeeld voor omvangrijke drugshandel.