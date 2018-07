‘Laten we eens over borsten praten’

De Rotterdamse Annebel Eppinga heeft als afstudeerproject het Titty Committee opgericht: een platform waar vrouwen hun verhaal kwijt kunnen over hun borsten. Zij is groot voorstander van het aangaan van het gesprek hierover.

Annebel vertelt: “Ik ben altijd wel onzeker geweest over mijn borsten. Ze zijn in mijn blik niet volgroeid, oftewel: kleine tietjes. Die onzekerheid werd zo groot dat het een negatieve factor werd in mijn leven. Ik was er klaar mee. Ik wilde niet meer zuchten als ik in de spiegel keek, ik wil er wat aan gaan doen.”

Maakbaarheid

Een borstvergroting heeft ze overwogen, maar dat ging toch knagen. “Ik ben toch al gevoelig voor de maakbaarheid van de maatschappij. Vandaag zijn het dan mijn borsten, misschien morgen dan wel mijn neus: wie ben ik dan nog, wie ben ik dan zelf?”

Daarom startte de 25-jarige studente van de Fotovakschool in Rotterdam met de Titty Committee, waarmee zij vrouwen en verhalen verzamelt. “Hiermee geef ik een inkijkje in de echte vrouwen en wil ik het gesprek starten over onze borsten. Ik vind dat we het te weinig over onze borsten hebben, terwijl we ze toch allemaal hebben.”

Bewustwording

Fotografe Annebel heeft inmiddels twaalf dames geportretteerd op haar website. “Het is een platform geworden waar het op een heel zachte en lieve manier gebracht wordt. Het is niets seksueels of vies ofzo. Ik hoop hiermee gewoon een stukje bewustwording te creëren en vrouwen te inspireren en te motiveren.”