Boogert: 'Hoop dat Bertens inziet dat ze op alle ondergronden ver kan komen'

Kiki Bertens werd dinsdag op Wimbledon in drie sets uitgeschakeld door de Duitse Julia Görges. Ondanks dat de 26-jarige Bertens de eerste set naar zich toe wist te trekken, had tenniscommentator Kristie Boogert van Ziggo Sport en Eurosport wel door dat Görges toch beter speelde.

"Ze won inderdaad de eerste set, maar ik had al aan de cijfers gezien dat Görges op papier beter was. Je kan dus beter zeggen dat Bertens die set gestolen heeft", aldus Boogert. "Van Görges is wel bekend dat ze een ongelofelijke versnelling in huis heeft. Als zij het initiatief in de rally had was het voor Bertens bijna niet meer te doen om onder die druk uit te komen. In de tweede en vooral derde set was de Duitse daarom simpelweg beter."

Na een eerdere halve finale op Roland Garros in 2016 is het de vraag of Bertens en haar Rotterdamse coach Raemon Sluiter de lijn door kunnen trekken naar toekomstige Grand Slams. "Dat is zeker de doelstelling", gaat Boogert verder. "Je hebt alleen elke week een toernooi, waardoor je vaak moet presteren. Als je in de gaten gaat krijgen dat je ver kunt komen op grote toernooien, moet je wel keuzes maken. Ze speelt bijvoorbeeld elke Grand Slam ook mee in het dubbeltoernooi en daar gaat ze voorlopig ook niet mee stoppen. Wat ik voornamelijk hoop, is dat ze dankzij deze kwartfinale gaat inzien dat ze op alle ondergronden ver kan komen, dus niet alleen op gravel."

Overige Nederlanders

Ondanks dat Bertens en eerder al Robin Haase zijn uitgeschakeld in het enkelspel van Wimbledon, komen er zeker nog Nederlanders in actie op het heilige gras van Londen. "Haase heeft gisteravond helaas zijn dubbelpartij in de kwartfinale verloren. Hij is wel nog steeds actief in het gemengde dubbelspel, net als Demi Schuurs, Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop. We hebben dus nog steeds genoeg Nederlandse troeven en die houd ik hier de komende tijd zeker in de gaten", besluit Boogert.