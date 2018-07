Ombudsman over Trevvel: ‘Zo ga je niet om met kwetsbare mensen’

De Rotterdamse Ombudsman maakt zich zorgen om het vervoer op maat in de stad. Ze voorziet zelfs problemen als Trevvel na de zomer ook het leerlingenvervoer in Rotterdam gaat uitvoeren.

Trevvel vervoert sinds het begin van dit jaar mensen die niet zelf kunnen reizen of mensen die naar de dagbesteding moeten worden gebracht. Na een slechte start ging het tot half mei beter.

Meer klachten

‘’Maar sindsdien krijg ik weer meer klachten’’, zegt Ombudsman Anne Mieke Zwaneveld. ‘’Ongeveer vijf à zes per week. Die gaan over lange wachttijden, het niet adequaat reageren op klachten. Sinds kort is daar het bejegenen van mensen bijgekomen.’’

Zwaneveld herkent de klachten. Ze maakt het zelfs mee als mensen bij haar op kantoor een klacht over Trevvel komen indienen. ‘’Die mensen zitten hier soms wortel te schieten. Zo lang duurt het voor ze worden opgehaald.’’

Incidenten

Trevvel betreurt de voorvallen, maar noemt ze vooral incidenten. Een mening die de gemeente Rotterdam onderschrijft. Beide partijen willen niet voor camera verschijnen en verwijzen naar eerdere brieven aan de gemeenteraad.

‘’Ze knippen de voorvallen op. Alsof het incidenten zijn. Daardoor lijkt het alsof er geen totaalplaatje is, maar dat is er wel’’, zegt Zwaneveld. ‘’We hebben het over kwetsbare, afhankelijke mensen. Daar ga je niet zo mee om.’’

De Ombudsman maakt zich dan ook ernstig zorgen als Trevvel naar de zomer ook verantwoordelijk is voor het leerlingenvervoer. ‘’Ik hoop dat er verbeteringen komen. Anders voorzie ik echt problemen.’’