Julianaschool in Schenkeldijk sluit de deuren

Zo vlak voor de schoolvakantie ruimen veel leraren hun klaslokalen op, maar in het buurtschap Schenkeldijk in de Hoeksche Waard werd de Julianaschool helemaal leeggeruimd. De school moet dicht, omdat er te weinig leerlingen zijn. De leerlingen en leraren moeten in het nieuwe schooljaar naar een fusieschool in Mookhoek.

Het besluit over de sluiting viel eind oktober. Nadat het asielzoekerscentrum in ’s Gravendeel dicht ging, vielen op de Julianaschool vijftien kinderen uit de taalklas weg. De school hield nog 21 leerlingen over, twee te weinig. “Bij minder dan 23 leerlingen krijg je van de minister geen geld meer”, legt schooldirecteur Peter van Pelt uit.

En dus staat juf Linda van groep 7/8 nu haar lokaal leeg te ruimen. “Ik heb hier 9 jaar gewerkt, dus ik sta hier wel met een dubbel gevoel. We hebben het jaar heel fijn af kunnen sluiten met elkaar, maar er is ook de emotie over het verdwijnen van een school die lang bestaan heeft. Het is voor mij toch ook wel weer het begin van iets nieuws.”

Fusieschool

Linda kan net als twee andere leraren meeverhuizen naar de nieuwe fusieschool. Die komt in het gebouw van De Boemerang in Mookhoek, maar krijgt een nieuwe naam. “Het wordt echt een nieuwe school en die gaan we eind augustus ook zeker feestelijk openen”, aldus de juf.

De nieuwe school ligt zo’n 1,5 kilometer verderop. Toch hebben de ouders in de buurt het er wel moeilijk mee. “Het is voor de mensen in het buurtschap wel echt een aderlating. Onze school was toch een soort ontmoetingsplek.”

Vergrijzing

De terugloop van het aantal leerlingen heeft te maken met de vergrijzing in het gebied. In de omgeving moesten al eerder twee kleine scholen de deuren sluiten: De Hooistoof in Strijensas en De Viking in Nieuwendijk.