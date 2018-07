Deel dit artikel:











VVD, D66, PvdA: Teleurstellend dat DÂK niet doorgaat Elene Walgenbach (D66)

Coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA zijn teleurgesteld over het niet afgeven van een vergunning voor festival DÂK door de gemeente Rotterdam. De gemeente wil alleen een aangepaste vergunning geven, van drie in plaats van vier weken, vanwege klachten over geluidsoverlast bij vorige edities. Daarop besloot de organisatie om de stekker uit het festival te trekken.

Afgelopen jaar waren er 22 klachten over geluidsoverlast. "Maar die klachten kwamen van zeven personen", zegt D66-raadslid Elene Walgenbach. "Nu zorgen zeven klagers er dus voor dat een mooi evenement niet doorgaat." Volgens Walgenbach nam de organisatie van het festival op de parkeergarage Westblaak de klachten over geluidsoverlast wel serieus en wilden ze daar iets aan doen. "Alleen de gemeente zei: dat weekend moet eraf. En wilde niet kijken naar alternatieven. DAK is echt dwarsgezeten door de gemeente, dat vind ik echt teleurstellend." Het festival wordt elk jaar georganiseerd op het dak van parkeergarage Westblaak. Op het dak kan je genieten van een barbecue, livemuziek en lokale dj's. "Dit zou het eerste lustrumjaar zijn en de organisatie hoorde pas een week voor aanvang van het evenement dat de vergunning niet wordt afgegeven. Zo kun je niet met evenementen omgaan." Walgenbach erkent dat de gemeenteraad niets meer kan doen voor deze editie van DÂK. "Wij als college willen dat initiatiefnemers omarmd en begeleid worden, nu gebeurt het tegenovergestelde. Daarom proberen we nu het proces aan te kaarten en te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt." De gemeenteraad debatteert donderdag over het niet afgeven van de vergunning aan DÂK.