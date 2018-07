'Kobus de Zigeuner' weer achter de tralies

Twintig jaar na zijn veroordeling voor drugshandel gaat Rotterdammer Kobus L. opnieuw voor langere tijd achter de tralies. Nu voor doodslag, op zijn schoonzoon John Wassink. Hij kreeg 12 jaar cel.

Hij is inmiddels 73 jaar oud, 'Kobus de Zigeneuner', zoals hij in de jaren negentig steevast werd aangeduid. Inmiddels woont hij gewoon in een rijtjeshuis in Rotterdam. Maar zijn vroegere reputatie als drugsbaron en zigeunerkoning blijft hem achtervolgen. Dat denkt hij zelf, dat denkt zijn advocaat Ed Manders. Die "ouwe boef' moest worden gepakt.

In de jaren negentig draaide het om drugshandel met Suriname, onder meer met Desi Bouterse, de huidige president. Kobus L. kreeg na een lang en slepend proces 15 jaar cel. Destijds hing er al een andere, nog grotere zaak boven zijn hoofd: die van meerdere liquidaties.





Liquidatiezaak

Uiteindelijk zette justitie de liquidatiezaak niet door: te weinig bewijs. Tot grote frustratie van de recherche, die er jaren aan had gewerkt. 'Kobus de Zigeuner' ging vrijuit. Het bleef lang stil rond zijn persoon, tot de dood van John Wassink, in juli 2014.

Zijn schoonvader Kobus L. kwam aanvankelijk alleen in beeld voor wapenbezit, waar hij ook voor werd veroordeeld. Gaandeweg het onderzoek kreeg de politie de indruk dat de Rotterdammer zelf de trekker had overgehaald. Opnieuw kwam er de aanklacht 'moord' tegen Kobus L. Maar nu met meer bewijs.

De rechter in Breda erkent: de veroordeling is volledig gebaseerd op het forensisch materiaal. Kobus ontkent en er zijn geen getuigen. Het draait in deze whodunnit om een wapen en een matras.

Wapen

Het wapen werd gevonden in het tuinhuisje van John Wassink in Roosendaal. Behalve van de wapenhandelaar zat het DNA van Kobus L. erop. "Logisch, ik heb het wapen zien liggen, beetgepakt en weggelegd. Maar niet gebruikt", was zijn verklaring.

De rechter denkt daar anders over: het DNA zit overal, ook op de trekker en ook op de patroonhouder. "Dat laatste kan alleen als het wapen uit elkaar is gehaald, terwijl de verdachte heeft verklaard dat hij dat niet heeft gedaan."

Eenzelfde redenatie maakt de rechter bij het matras van John Wassink. Het slachtoffer lag erop, toen hij werd doodgeschoten. Ook hier is DNA van Kobus L. te vinden. "Logisch weer, ik sliep af en toe bij mijn schoonzoon."

Weggesneden

De rechter constateert dat zijn DNA op de hoek van het matras zit, daar waar een stuk is weggesneden. Daar waar een kogel doorheen was gegaan en bloed van Wassink zat. De rechter: "Opvallend is, dat zijn DNA niet is aangetroffen op het liggedeelte. Daarom concluderen wij, tezamen met de sporen op het wapen, dat het verdachte is die John Wassink om het leven heeft gebracht."

Advocaat Manders gaat in hoger beroep. "De rechter is meegegaan in de tunnelvisie van het OM. Ik heb alternatief, forensisch bewijs. Dat ga ik ook het hof voorleggen."

Kobus L. is op vrije voeten. De rechter gaf woensdag het bevel gevangenneming af. Maar waar is Kobus L.? Aanbellen bij zijn woning in Rotterdam heeft geen resultaat: de luxaflex zijn naar beneden, de deur blijft dicht. Advocaat Manders:"Hij is gaan vissen en niemand weet even waar hij is." De Rotterdammer krijgt het verzoek zich bij de politie te melden, zodat hij zijn celstraf kan uitzitten.

Ed Manders vindt dat zijn cliënt, die zwaar ziek is, zijn hoger beroep in vrijheid moet kunnen afwachten. "Anders is deze straf te beschouwen als zijn doodvonnis."