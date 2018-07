Dordtse voedselbank kampt met vrijwilligerstekort

De Voedselbank Dordrecht zit te springen om wat extra helpende handen. "Het is vooral een zomerprobleem", zegt bestuurslid Marianne Pater. "Veel van onze vrijwilligers, waaronder scholieren, zijn in de vakanties een paar weken of soms wel twee maanden weg." Vrijwilligerscoördinator Marinus Verhoef heeft deze woensdag geen probleem: "de ene dag hebben we een mooie ploeg, maar de andere dag moeten we net zo veel werk doen met veel minder mensen. Helpende handjes zijn nu erg welkom"

Ook in de coördinatie en aansturing zijn er vacatures. "En die zijn nog moeilijker in te vullen, want van die vrijwilligers verwachten we dat ze drie of vier ochtenden per week inzetbaar zijn. Dat komt bijna neer op een part-time baan."

Dor de goed draaiende economie liggen de vrijwilligers niet meer voor het opscheppen, weet ze: "Steeds meer mensen hebben een baan gevonden, wij focussen ons dus ook op gepensioneerde mensen."

In tijden van welvaart zou je ook verwachten dat het aantal mensen dat afhankelijk is van voedselhulp afneemt. "Maar dat is niet zo. Ik zie het steeds weer nieuwe gezichten, in mijn beleving worden het er juist meer", zegt Verhoef.

"We helpen 350 Dordtse gezinnen per week. Dat getal is al jaren stabiel. Maar het is wel zo, dat als mensen na één of anderhalf uitstromen er steeds weer nieuwe mensen instromen. Ik zie ons dus niet zo snel verdwijnen. Zo lang mensen ons nodig hebben willen we er zijn."

Dat is ook de belangrijkste drijfveer voor Verhoef: "we hebben een leuke ploeg. De sfeer is goed en het is altijd fijn om iets te kunnen betekenen voor je medemens. Ik hoop echt dat zich weer wat mensen als vrijwilliger bij ons aanmelden."