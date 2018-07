Wat kun je doen met 21,5 miljoen in onze regio?

Veel mensen hebben er al eens over nagedacht: wat zou ik doen met een paar miljoen? Een kersverse multimiljonair uit Vlaardingen mag zich deze vraag sinds dinsdag stellen. De gelukkige won de jackpot van 21,5 miljoen euro.

Om het de winnaar niet al te moeilijk te maken, hebben we een paar miljonairs hotspots op een rijtje gezet.

Een van de favoriete plekken in onze regio voor gefortuneerde botenliefhebbers is Jachtclub Hillegersberg. De kersverse miljonair is daar van harte welkom."Hij of zij is uiteraard van harte welkom in Hillegersberg op de Bergse Voorplas in onze prachtige haven met restaurant. Het is heerlijk rustig, binnen no-time voel je je midden in de natuur terwijl je in hartje Rotterdam zit", vertelt Kitty de Jong van de jachtclub.

Naast genieten op een mooie sloep of jacht, mag een mooie woning uiteraard ook niet ontbreken op het lijstje. De duurste woning die te koop staat in Vlaardingen staat in het buitengebied van de stad. Voor 2.225.000 miljoen euro krijg je onder meer een halve hectare grond en een villa met zes slaapkamers.

En ook voor exclusieve auto's hoeft de Vlaardinger niet ver te gaan. In de showroom van Erik Bakker's 3B Exclusief staan diverse luxe bolides van een Rolls Royce tot een vuurrode Mercedes SLS.

"Met een paar miljoen, daar horen natuurlijk de mooiste merken bij. En waarom één als je er ook meerdere kan kopen?", zegt Erik.

Ook voor juwelen hoeft de miljonair niet ver te gaan. Bij Juwelier van Willegen op de Rotterdamse Schiekade zijn prachtige juwelen te vinden, die zelfs onze koningin draagt.

"Laat je adviseren en verleiden, want dat mag wel als je zo'n bedrag hebt gewonnen. Ik zou de eerste dagen goed gek doen", zegt eigenaresse Cécile van Willegen

Dinsdagavond viel de jackpot van de Staatsloterij van 21,5 miljoen euro op een heel lot van een persoon uit Vlaardingen. Volgens de loterij is de megaprijs gevallen op het lot van een abonneespeler. De naam van de winnaar blijft geheim.