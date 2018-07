Uitgeholde eiken ijzertijdkano legt het af tegen neo-kliever

Waren de prehistorische landbouwers, ruilhandelaren en jagers uit de Romeinse ijzertijd uit onze regio van zo'n 2500 jaar geleden hun tijd ver voor vooruit of waren het slechts handige uithollers en krabbelaars in de marge.

Die vraag stellen hoogleraar archeologie Jeroen ter Brugge cum suis en de Vlaardingse NatSec kanoërs zich in (on)gemoede af.

In een race tussen de minitieus met authentieke gereedschappen uit de ijzertijd bewerkte en nagebootste eikenhouten uitholkano met houten peddels en een moderne kunstoffen waterkliever moet blijken welk model vooral het snelst, maar ook 't meest robuust en dus dito duurzaam is.

In de eerste manche was de houten half doormidden gezaagde boomstam te zwaar beladen waardoor de roeiers in een motorkruiserhekgolf met de voorplecht water maakten en deels afzonken, dus moet nu een tweede manche uitmaken welk van de twee vaartuigen de meeste potentie heeft.

Vlogger Jack F Kerklaan maakte alvast de nuvolgende test-registratie