Stevige oefennederlaag Feyenoord tegen Young Boys

Young Boys - Feyenoord in de de Tissot Arena in Biel

Feyenoord heeft het oefenduel met de Zwitsers kampioen Young Boys ruim verloren. Een jeugdig elftal ging met 3-0 onderuit in het Zwitserse Biel.

Bij Feyenoord kwamen Yassin Ayoub (niet helemaal lekker) en Robin van Persie (speelt vrijdag tegen FC Basel) niet in actie. Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden, Jens Toornstra, Steven Berghuis en Sam Larsson begonnen op de bank.

In de eerste helft werd Feyenoord nauwelijks gevaarlijk. Alleen Tony Vilhena was dichtbij met een vrije trap van net buiten het zestienmetergebied. Zijn inzet was onvoldoende om de doelman te verschalken. Na een half uur spelen zette Guillaume Hoarau de Zwitsers op voorsprong met een harde schuiver.

Na rust probeerden de Rotterdammers iets meer tempo te maken, maar grote kansen werden er nog niet gecreëerd. Met nog een half uur te spelen wisselde trainer Giovanni van Bronckhorst negen van zijn tien veldspelers.

Hierna keerde de doelman van Young Boys een vrije trap van Berghuis en een schot van Toornstra. Een spectaculaire omhaal van Cheick Touré verdween een half metertje over. Uit twee standaardsituaties maakten Jean Pierre Nsamé en Gregory Wüthrich er 2 en 3-0 van.

Scoreverloop

30' 1-074' 2-077' 3-0

Opstelling Feyenoord

Ten Hove; Nieuwkoop, Van Beek, Geertruida, Malacia; El Bouchataoui, Kökcü, Vilhena; El Hankouri, Vente, Boëtius.

Opstelling na 60 minuten spelen

Ten Hove, Burger, Botteghin, Van der Heijden, Geertruida; Wehrmann, Verdonk, Toornstra; Berghuis, Touré, Larsson.