Rotterdammer opgepakt voor inbraak Foto: streetview

Een 21-jarige Rotterdammer is woensdag opgepakt voor een bedrijfsinbraak op de Markt in Delft. De tweede verdachte is nog spoorloos.

Agenten zagen twee in het donker geklede mannen zich vroeg in de ochtend verdacht gedragen. De twee mannen sloegen op de vlucht toen de politie ze aansprak, waarop één van hen snel genoeg wist te ontkomen.