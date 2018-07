Kroaten beleven WK-overwinning in Rotterdams café

De aanwezige Kroaten in Cafe De Schuimspaan op de Laan op Zuid geloven in de goede afloop voor hun team.

Meteen een domper voor enkele honderden Kroaten die in een cafe op de Kop van Zuid in Rotterdam de WK halve finale Kroatie tegen Engeland volgen. Al na 5 minuten maakte Kieran Trippier met een vrije trap de 1-0 voor Engeland.

Maar als Ivan Perisić in de 68ste minuut de gelijkmaker voor Kroatie scoort, zit de stemming in het Rotterdamse Cafe De Schuimspaan er weer goed in.

"Het gaat goed komen, we weten hoe met tegenslag om moeten gaan, Het kan nog makkelijk 3-1 worden." zeggen twee Kroatische fans tegen RTV Rijnmond verslaggeefster Suzanne Mulder.

De Kroaten hopen dat in de verlenging het verlossende doelpunt zal worden gescoord zodat Kroatië zondag in de finale staat tegen Frankrijk. En dat gebeurt ook want in de 109de minuut Mandzukic er 2-1 van.

Op het terras en in cafe De Schuimspaan gaat het bier massaal de lucht in. Dat tafereel herhaalt zich na het fluitsignaal aan het eind van de verlenging.

De Kroaten zijn uitzinnig van vreugde. Het wordt een Kroatisch volksfeest met gezang en fakkels op Laan op Zuid.