Leefbaar Rotterdam wil debat over problemen Trevvel

Leefbaar Rotterdam eist opheldering over het vervoer op maat van vervoerder Trevvel. Gebruikers worden te laat opgehaald en onbeschoft behandeld, constateerden de Ombudsman en RTV Rijnmond.

"Vervoer voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking moet tiptop geregeld zijn in deze stad", aldus raadslid Michel van Elck woensdag. Donderdag is na 10 uur het debat van de gemeenteraad. Dat is hier te volgen.

Ongeveer 30.000 mensen in de regio zijn afhankelijk van de vervoerder. Trevvel verzorgt dagelijks zo'n 2700 ritten.