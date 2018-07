Sven van Beek: 'Het lukte niet om vooruit te voetballen'

Na de 3-0 nederlaag tegen het Young Boys verklaarde Sven van Beek waarom Feyenoord niet kon imponeren tegen de Zwitsers. ''Het lukte niet om vooruit te voetballen waardoor we te snel de lange bal hanteerden.''

''Na de wissels kwam er iets meer dynamiek in het spel, maar dat verdween weer na de 2-0'', vervolgt de verdediger. ''Wij krijgen in de twee helft een paar kansjes die we niet maken. Dan maken zij er twee uit standaardsituaties.''

Volgens Van Beek hoeven de fans zich nog geen zorgen te maken over Feyenoord. ''We hebben nu nog veel wisselingen in het elftal. Uiteindelijk moeten we op zoek gaan naar een ingespeeld team wat weer mee kan doen om de prijzen.

In de video hierboven is het volledige interview te bekijken wat verslaggever Frank Stout hield met Sven van Beek.