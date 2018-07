Kosten Feyenoord City vallen hoger uit

De kosten voor Feyenoord City pakken tientallen miljoenen euro's hoger uit dan verwacht. In plaats van 422 miljoen, gaat het plan 444 miljoen euro kosten.

In Feyenoord City moet wonen, werken, sporten en recreëren gecombineerd worden. Zo komen er naast een nieuw stadion voor Feyenoord ook andere sportaccomodaties, winkels, hotels, horeca en woningen.

De kosten voor de bouw van een nieuw stadion blijven hetzelfde. De stijging van de totale kosten komt doordat de financieringsplannen en de bouwplanning nu verder zijn uitgewerkt. Daardoor is duidelijk geworden dat er meer geld nodig is.

Klaar in 2023

Volgens de projectontwikkelaar draait de gemeente niet op voor de extra kosten. Er wordt extern naar meer geld gezocht.

Zoals het er nu naar uitziet, start de bouw van het nieuwe Feyenoord-stadion in 2020. In 2023 is het naar verwachting klaar. Het stadion moet dan plaats bieden aan 63 duizend bezoekers.