Rechter doet uitspraak in zaak over dood Dordtse Diego

De vader van de 10-jarige Diego uit Dordrecht krijgt donderdag in de rechtbank van Rotterdam te horen of hij wordt veroordeeld voor de moord op zijn zoon. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder achttien jaar cel tegen Marcel S.

Diego werd in maart 2017 dood gevonden in een woning in Dordrecht. S. houdt vol dat hij zijn zoontje niets heeft aangedaan, maar op de hals van het kind is wel zijn dna gevonden. Ook is er een afscheidsbrief van S. gevonden, waarin hij schrijft dat het zo allemaal beter was en "dat Diego ook mee wilde."



S. ontkende tijdens de zitting halverwege juni dat het gaat om een afscheidsbrief. Volgens hem gaat de brief over plannen die hij had om een paar dagen naar Spanje te gaan.

Volgens justitie klopt dit niet en heeft S. doelbewust zijn zoon gedood. Bij het OM bestaat het sterke vermoeden dat hij het beëindigen van de relatie met de moeder van Diego niet heeft kunnen verkroppen. "Dat hij de wraakgevoelens die hij koesterde tegen haar, heeft afgestraft met de moord op hun zoon", zei de officier van justitie eerder.