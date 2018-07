Deel dit artikel:











1 Aprilviering in Brielle wordt immaterieel erfgoed Watergeuzen in Brielle. Foto: Archief

De 1 aprilviering in Brielle is toegevoegd aan de lijst met immaterieel erfgoed in Nederland. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland bekendgemaakt.

Op 1 april herdenkt Brielle dat de watergeuzen de Spanjaarden uit de stad verdreven. Dat gebeurde in 1572. Dit schouwspel wordt nog jaarlijks nagespeeld en trekt tienduizenden bezoekers.

Lees ook: Vijf feiten die je (waarschijnlijk) niet wist over de Watergeuzen In totaal zijn dertien Nederlandse tradities toegevoegd aan de lijst met immaterieel erfgoed, waaronder het Fierljeppen en de Strontweek in Friesland. Sinds december 2015 staat ook de Brielse maskerade op de lijst van immaterieel erfgoed, als waardevolle Nederlandse traditie.