Opbouw radartoren Tweede Maasvlakte van start

De opbouw van de nieuwe radartoren op de Tweede Maasvlakte is donderdagochtend begonnen. De werkzaamheden werden de afgelopen tijd uitgesteld vanwege de harde wind.

De radartoren bestaat uit drie delen, die bij elkaar zo'n zeventig meter hoog zijn. De drie delen werden in juni over het water van de werkplaats van Hollandia Infra in Krimpen aan den IJssel naar de Tweede Maasvlakte vervoerd. Vanaf daar zijn de onderdelen op een vrachtwagen gehesen en op speciaal transport naar de Prinses Maximaweg gebracht.



De nieuwe toren is nodig, omdat de oude aan het eind van zijn bouwkundige levensduur zit. De oude toren staat aan het einde van de Eerste Maasvlakte.

"Deze komt aan het einde van de Tweede Maasvlakte, om goed zicht te hebben op het scheepvaartverkeer", zei Robert in 't Hout van het Havenbedrijf eerder op Radio Rijnmond. En dat goede zicht is er zeker: vanaf de toren kan er vijftig kilometer de zee op gekeken worden.