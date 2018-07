Koolstofbedden verminderen lozing GenX

De lozing van water waar GenX in zit op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, is de afgelopen tijd met 85 procent verminderd. Dat meldt het Dordtse chemiebedrijf Chemours.

Sinds juli 2017 loopt er een proef met een filterinstallatie met koolstofbedden, die de waterlozing van GenX moet verminderen. Dat lijkt te werken. Chemours heeft bij de overheid aangevraagd om de proef te verlengen en de filterinstallatie te optimaliseren.

“Wij hebben het vertrouwen dat we na verloop van tijd de GenX-waterlozingen nog verder kunnen verminderen", zegt Marc Reijmers van Chemours Dordrecht. "Dat is niet iets wat we meteen kunnen bereiken, maar wij zijn vastberaden om het voor elkaar te krijgen."

"Met de huidige beschikbare kennis en technieken hebben wij het maximale resultaat tot dusverre behaald. De koolstofbedden hebben onze verwachtingen overtroffen."

Volgens Chemours hebben metingen en controles uitgewezen dat de koolstofbedden ook sporen van andere stoffen verwijderen die nog in microscopisch kleine hoeveelheden aanwezig zijn, zoals historische resten van de stof PFOA.