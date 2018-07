Deel dit artikel:











Ponton Hellevoets restaurant kapseist Foto: Dirk Roelofs Foto: Dirk Roelofs

Het drijvend terras van restaurant Fortezza in de haven van Hellevoetsluis is donderdagmorgen gekapseisd. De oorzaak is onbekend. Niemand raakte gewond.

Rond 09:15 uur hoorden mensen een harde klap. Binnen de kortste keren kapseisde het ponton. Tafels en stoelen gleden de haven in bij het dok Jan Blanken. Het personeel van het restaurant aan de Dokweg was druk met het redden van de spullen en kon nog geen toelichting geven.