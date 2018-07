Museum Boijmans wil naar voormalig V&D-pand op Zuid

Museum Boijmans Van Beuningen wil in 2019 tijdelijk zijn intrek nemen in Rotterdam-Zuid. In winkelcentrum Zuidplein, in het voormalige pand van de V&D, opent het museum een dependance.

Boijmans zal zich vestigen op de bovenste twee verdiepingen, op de eerste verdieping en de begane grond is kledingmerk Zara gehuisvest.

Directeur Sjarel Ex: "Nog niet alles is in kannen en kruiken. We zijn in gesprek met eigenaar Achmea." Er moet nog 6 miljoen worden gevonden voor de verbouwing en nog extra geld voor de exploitatie, vertelt Ex. Dat geld wordt gezocht bij sponsors en investeerders, er is geen gemeentegeld mee gemoeid. Als dat lukt, zal de dependance van Boijmans vanaf einde 2019 te vinden zijn in het winkelcentrum Zuidplein. Naar verwachting zal de dependance daar vier tot vijf jaar blijven.

Renovatie

Het huidige museumgebouw in het centrum van Rotterdam wordt gerenoveerd. Dat is hard nodig, omdat er asbest in het pand zit en het niet meer voldoet aan de regels voor brandveiligheid. Deze renovatie kost tussen de 90 en 160 miljoen euro.

Directeur Sjarel Ex kiest voor het V&D pand omdat het een zeer geschikte grote ruimtes heeft zonder tussenmuren. Een zoektocht op de Noordoever leverde niets op. Het Van Nellegebouw bleek te licht en ook het oude Postkantoor bleek niet geschikt.

Vaste collectie

De collectie van Boijmans verhuist niet mee naar Zuid. De dure stukken van de vaste collectie worden ondergebracht bij andere musea. Op Zuid wil Boijmans vooral een museum zijn met moderne kunst en Rotterdamse kunstenaars.

Het Spaanse kledingmerk Zara dat sinds november 2017 haar intrek heeft genomen in de oude V&D, blijft gewoon in het pand gehuisvest.