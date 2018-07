Verkoop motorboten in de lift: 'Het was een gekkenhuis de afgelopen weken'

De Rotte, de Binnenmaas, de Nieuwe Maas, de Hollandsche IJssel: in de regio zijn er genoeg plekken waar recreanten kunnen varen. Een dure bezigheid, zou je denken. Toch zit de verkoop van met name motorboten de laatste tijd in de lift.

Volgens Jeffrey van der Ham van Klop Watersport in Hardinxveld-Giessendam is het hebben van een boot al lang niet meer alleen betaalbaar voor pensionado's. "We zien de afgelopen periode dat de verkoop in met name betaalbare sloepen aan het toenemen is", zegt Van der Ham.

"Jaren terug waren het toch de 50-plussers die een jacht kochten en daar centen voor hadden. Voor 30- of 40-plussers was dat niet weggelegd. Wij hebben nu sloepen liggen vanaf 10 duizend euro kant en klaar. Dat is ook voor jongere mensen goed te betalen."

Maar er komt meer kijken bij het hebben van een boot. "In de zomer heb je nergens omkijken naar", zegt Van der Ham. "Je moet er alleen wel voor zorgen dat je in het naseizoen, als de boot het water uit gaat, deze goed winterklaar maakt."

Bij Van der Ham merken ze goed dat de verkoop stijgt. "We mogen absoluut niet klagen. Het was een gekkenhuis afgelopen weken en maanden, met zowel verkoop als onderhoud."