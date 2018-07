Op de A15 bij Gorinchem heeft donderdagochtend een vrachtwagen in brand gestaan. Daardoor was de weg enige tijd volledig afgesloten.

De brandweer had de brand snel onder controle, maar was nog geruime tijd bezig met nablussen. Pas halverwege de middag kon de A15 weer helemaal vrij worden gegeven in de richting van Rotterdam.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.