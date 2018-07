Dordrecht inspecteert duizenden bomen

Dordrecht is donderdag begonnen met een megabomeninspectie. Zo'n 10 duizend bomen in de stad worden komende tijd gecontroleerd op ziektes.

Inspecteurs met oranje hesjes stonden 's ochtends omhoog te turen in de Viersprong in de Biesbosch. Ze bekijken elke boom, in de hoop iets te kunnen ontdekken.

Essentaksterfte

Kale takken zijn reden tot zorg. Het is meestal een teken van de essentaksterfte, een schimmel uit Azië die de laatste jaren in Europa om zich heen grijpt.

"De schimmel overwintert in bladeren. Als bomen daarna weer uitlopen, gaat de schimmel terug de boom in en tast de takken en bladeren aan", zegt Oege Oevering, groenbeheerder in Dordrecht.

Oervering weet dat de van oorsprong Aziatische schimmel via Polen en Duitsland naar ons land is gekomen: "Er is nog niks op gevonden, al werkt de landbouwuniversiteit in Wageningen wel aan het kweken van essen, die resistent zijn tegen die exotisch schimmel."

De schimmel gedijt vooral goed in gevallen bladeren. "Daarom zie je in de polders veel meer aangetaste essen dan in de stad, want daar worden bladeren meestal opgeruimd."

Bomen die ziek zijn stoten besmette takken zelf af. Deze bomen laten staan is gevaarlijk, omdat ze van het een op het andere moment kunnen afbreken.

90 procent weg

"Het is een gigantische klus", geeft Jurgen Scholten, teamleider Groen bij de gemeente Dordrecht, toe. Gespecialiseerde bedrijven zijn ingehuurd om te kijken hoe alle bomen op het Eiland Dordrecht erbij staan.

Scholten verwacht dat komende tijd veel bomen gekapt moeten worden. "Het zou best kunnen dat we binnen nu en vijftien jaar 90 procent van de essen kwijtraken."

De gaten die vallen in het Dordtse landschap worden opgevuld met andere bomen. "Geen essen", zegt Scholten nadrukkelijk. "Het worden verschillende soorten zodat we minder risico lopen op ziektes in de toekomst."