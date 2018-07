Deel dit artikel:











Vader van gedode Diego (10) krijgt 12 jaar cel en tbs

De rechtbank in Rotterdam heeft Marcel S. veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs voor de dood van zijn zoon. De 10-jarige Diego werd in maart vorig jaar dood gevonden in een woning in Dordrecht.

S. hield vol dat hij zijn zoontje niets heeft aangedaan, maar volgens de rechter staat vast dat Marcel S. Diego heeft gedood. Hij was als enige in de woning aan de Jan Vethkade aanwezig. Ook zat zijn dna op de hals van de gewurgde Diego.

Lees ook: Marcel S.: "Ik ben een gebroken vader, geen moordenaar Justitie gaat niet uit van een vooropgezet plan, maar van doodslag. "Gruwelijk, wreed en onbegrijpelijk", noemt de rechter het. "Het moet voor Diego vreselijk zijn geweest dat zijn eigen vader, die hij zo vertrouwde, dit heeft gedaan." Om herhaling te voorkomen moet Marcel S. behandeld worden, vindt de rechter. Hij krijgt dus ook tbs opgelegd. Marcel S. gaf altijd aan dat hij sliep toen Diego werd gedood en dus onschuldig is. Volgens de rechter verstopt hij zich achter dit verhaal en is het één grote leugen.