RIVM: gebruik geen water uit Papendrechtse en Sliedrechtse sloten

Het RIVM heeft de gemeenten Papendrecht en Sliedrecht geadviseerd om voorlopig geen water uit enkele sloten of opgevangen regenwater te gebruiken voor in de moestuin of voor vee. Dat blijkt uit een tussenstand van een onderzoek van RIVM naar PFOA en GenX in het irrigatiewater van elf moestuinen in de omgeving van Chemours.

Uit de voorlopige uitkomsten van het onderzoek blijkt dat de concentratie GenX en PFOA op vier plekken hoger is dan toegestaan. Het gaat om twee sloten in Papendrecht, een sloot in Sliedrecht en opgevangen regenwater in Sliedrecht. Deze liggen op moestuincomplexen. In Dordrecht werden geen verontrustende waarden aangetroffen.

Hoewel het RIVM adviseert het water op deze locaties niet te gebruiken voor de moestuin of voor vee, blijkt uit het bodemonderzoek dat de bodem in alle onderzochte moestuinen wel geschikt is voor gebruik.

Uit een eerder gewasonderzoek is naar voren gekomen dat de moestuingewassen uit de betreffende tuinen in principe geschikt zijn voor consumptie.

Vervolgonderzoek

De gemeenten Molenwaard en Giessenlanden beginnen ook een vervolgonderzoek naar de stoffen PFOA en GenX. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat vooralsnog alleen in een berm aan de Polderweg West in Molenaarsgraaf een hogere concentratie is gevonden. De oorzaak van de aanwezigheid van de stof wordt nader bekeken.

Voor de gemeente Giessenlanden worden de bemonsteringsplekken bepaald op basis van de uitslag van de tien boringen, die in de loop van augustus bekend wordt gemaakt. Molenwaard doet dat in de buurt van eerder onderzochte moestuinen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).