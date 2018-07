Wethouder De Langen: 'We zitten bovenop Trevvel'

Nu een boete van 1,5 miljoen euro voor Trevvel en een andere vervoerder als na de zomer de introductie van het leerlingenvervoer mislukt. Dat wil Leefbaar Rotterdam. Maar wethouder Sven de Langen zegt dat die maatregelen niet nodig zijn. ''We zitten er bovenop.''

Michel van Elck had namens Leefbaar Rotterdam het spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van publicaties van RTV Rijnmond over de aanhoudende klachten bij Trevvel. Dat is verantwoordelijk voor het Rotterdams vervoer op maat en het doelgroepenvervoer.

Klanten klagen over te laat rijden, te lange wachttijden bij de telefooncentrale (dus hoge belkosten) en onbeschoft gedrag van chauffeurs. ''Het zijn geen incidenten, dus moeten er maatregelen worden genomen. Dit vervoer voor kwetsbare mensen moet goed geregeld worden.''

Gedrag

Wethouder Sven de Langen (CDA) is nog niet toe aan een boete of een gele kaart. Hij was op 21 juni nog bij Trevvel. Daar sprak hij onder meer over het gedrag van de chauffeurs. De Langen hoorde toen - zoals Trevvel ook aan RTV Rijnmond meldde - dat meerdere chauffeurs vanwege hun gedrag zijn ontslagen.

De Langen, die zegt dat de klachten van Trevvel binnen de afgesproken marges blijven, wil dat de meldingen beter worden afgehandeld.

Melden moe

Raadslid Van Elck, die naast de raadsleden Cicek (SP) en Verkoelen (50Plus) zijn zorgen uitsprak, vroeg zich af hardop af of de klachtencijfers kloppen. ''Mensen zijn het melden misschien wel moe.'' Iets wat ook bleek uit de gesprekken die RTV Rijnmond met tal van klagers had.

De Langen hield de raad voor dat hij de vinger aan de pols blijft houden. Na de zomer laat hij de gemeenteraad de uitkomst van metingen over tevredenheid onder de Trevvel-klanten weten.