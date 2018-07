Unieke beelden van Rotterdams tennismeisje Betty Stöve

Met tien grandslamtitels is ze zonder twijfel Nederlands beste tennisspeelster ooit: Betty Stöve. Het tv-programma Andere Tijden Sport toont donderdagavond unieke beelden van het Rotterdamse tennismeisje.

In het programma halen grootheden en voormalig rivalen Billie Jean King, Virginia Wade en Martina Navratilova herinneringen op aan Betty Stöve. Ook is er historisch filmmateriaal van de vader van Stöve gebruikt.

"Natuurlijk hebben we beelden van Wimbledon 1977", zegt programmamaakster Rinske Bosch. Stöve stond dat jaar in de finale van het dames enkelspel, dames dubbelspel en gemengd dubbelspel. "Maar we hebben ook prachtige beelden van Rotterdam, op de tennisbaan en hoe Betty vroeger op vakantie ging. Haar vader heeft destijds ontzettend veel gefilmd. Daardoor hebben wij nu heel bijzonder materiaal."





Bizar

"Betty kon niet alleen goed tennissen, ze heeft ook veel betekend voor de emancipatie van het vrouwentennis", vervolgt Bosch. Samen met Amerikaanse tennissters richt ze de Women's Tennis Association (WTA) op.

Het is het begin van een lange strijd voor gelijke rechten en gelijk prijzengeld voor mannen en vrouwen. "De mannelijke tennissers verdienden toen tien keer zoveel. Echt ongelofelijk, bizar. Dat is pas in 2007 gelijkgetrokken."

Droom

Billie Jean King en Martina Navratilov vertellen in het programma hoe belangrijk Stöve destijds was voor de vrouwenemancipatie in het tennis."Betty was een grote inspiratiebron, iedereen -niet alleen in Nederland- zou dat moeten weten. De WTA is nu wereldwijd actief, dat was onze droom."

Andere Tijden Sport is donderdagavond om 21:30 uur te zien op NPO 1.