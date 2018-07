Koningin Máxima op werkbezoek in Rotterdam-Zuid

Koningin Máxima heeft donderdagmiddag een werkbezoek gebracht aan Rotterdam-Zuid in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Onder begeleiding van NPRZ-directeur Marco Pastors en burgemeester Ahmed Aboutaleb bezocht de koningin meerdere locaties.

Tijdens het werkbezoek stonden vooral school en werk centraal. Daarom bezocht Máxima onder meer het Werkplein aan de Herenwaard in Rotterdam-IJsselmonde.

Bijzonder



Het bezoek van de koningin trok aan de Herenwaard veel bekijks. "Bijzonder dat Máxima hier op Zuid is", zei een omwonende. "Echt geweldig."

Ook Layla Zaghrat, werkconsulent op het Werkplein, is enthousiast over het spontane bezoek. "Het is een enorme waardering", zei zij.

"We hoorden het tien minuten van tevoren. We zijn hier druk bezig met onze cliënten om structuur in hun leven terug te krijgen. Daar krijgen we van onze cliënten al veel waardering voor. Maar dat Máxima hier nu is, is heel bijzonder. Dat geeft ons veel energie."

NPRZ



In het NPRZ werken onder meer het Rijk, de gemeente, woningcorporaties, zorginstellingen en schoolbesturen aan een gezonde toekomst voor Rotterdam-Zuid.

Doel van het project is het wegwerken van achterstanden van de bewoners. Ook moet het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie en de woonkwaliteit in twintig jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.