Chronisch zieke Feyenoord-supporter in Thun: 'Dit is prachtig' Feyenoord in Zwitserland

Feyenoord verloor woensdag met ruime cijfers de oefenwedstrijd tegen Young Boys, maar daar had supporter Betty geen last van. Zij woont al geruime tijd in Luzern en kwam ondanks haar ziekte (MS) richting Thun. "Meer dan twintig jaar geleden ben ik naar Zwitserland gekomen voor de liefde. Helaas is dat uit elkaar gegaan, maar ik voel me hier nog steeds heel prettig."

Betty gaat verder over haar enthousiasme voor Feyenoord. "Helaas kan ik niet meer werken door mijn chronische ziekte. Het is niet anders, maar ik probeer nu op een andere manier van het leven te genieten. Dit vind ik prachtig, Feyenoord in Thun. Daar wil ik wel drie uur voor in de trein zitten. Dit is voor mij thuiskomen, een hele mooie dag." "Ik volg Feyenoord altijd via Radio Rijnmond. Elke zondag probeer ik nog schoon te maken en dat gaat vanzelf als ik Feyenoord op de radio hoor. Ik vind het geweldig, sorry dat ik het moet zeggen maar ik vind het heel mooi dat ik nog zoiets mee mag maken", besluit Betty.