Sinisterra zoekende op eerste openbare training in Thun

De training van Feyenoord in Zwitserland

Feyenoord belegde donderdag een openbare training in het Zwitserse Thun. Onder de ogen van ongeveer zeventig toeschouwers trainde de selectie van Giovanni van Bronckhorst onder mooie omstandigheden na de oefennederlaag tegen Young Boys woensdagavond.

De reserves van woensdagavond speelden een partij. Luis Sinisterra kreeg in het eerste gedeelte weinig ballen. Trainer Van Bronckhorst legde het even stil om zich over hem te ontfermen. Daarna maakte hij een praatje met Eric Botteghin, gevolgd door Roy Makaay die een hand op zijn schouder legde en met hem sprak.

In Zwitserland houdt verslaggever Frank Stout lange interviews met onder andere Van Bronckhorst en Van Persie. Deze zijn later op donderdag terug te vinden bij RTV Rijnmond.