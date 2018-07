Deel dit artikel:











Olie-oevers Nieuwe Waterweg met stoom schoongemaakt

Bijna drie weken na de ernstige stookolievervuiling in Derde Petroleumhaven is het weer bijna 'business as usual' in de Rotterdamse haven. Alleen de oevers zitten nog onder de olie.

Eind juni botste een tankschip tegen een steiger in de Derde Petroleumhaven. Uit het schip lekte stookolie. Om de honderden dieren te redden, werd een grote reddingsactie op touw gezet. De met oliebesmeurde zwanen worden in rap tempo schoongemaakt en binnenkort weer uitgezet. In de haven is er inmiddels ook veel schoongemaakt. Alleen de zuidtak van de Derde Pertoleumhaven is gedeeltelijk nog gestremd. Dit betreft feitelijk alleen de binnenvaartsteigers in de zuidtak. De rest van de haven is al wel vrijgegeven. Wat rest is het aanpakken van de met olie besmeurde oevers met name langs de Nieuwe Waterweg. "De glooiing langs de waterweg bestaat uit heel veel basaltblokken uit de 19de eeuw, die zijn vervuild met de stookolie," zegt Tie Schellekens woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam "Die worden gedurende de maand augustus schoongemaakt door een specialistisch bedrijf." De blokken worden schoongemaakt met kokend water. Het waswater wordt apart opgevangen.