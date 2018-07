Week 1 van de Zomertoer: Goeree Overflakkee

De eerste week van de Zomertoer staan alle kanalen van RTV Rijnmond in het teken van Goeree-Overflakkee! Gedurende de week worden de meest uiteenlopende facetten van Goeree-Overflakkee onder de aandacht gebracht bij de kijkers, luisteraars en volgers van RTV Rijnmond.

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt trapt maandagochtend 16 juli bij de vuurtoren bij Ouddorp, met uitzicht op het schoonste strand van Nederland, de Rijnmond Zomertoer live af op de radio tussen 09:00 en 10:00 uur.

"We zijn erg trots dat we als Goeree-Overflakkee het eerste gebied zijn dat meedoet aan de Rijnmond Zomertoer. Het is een unieke gelegenheid om kennis te maken met ons mooie eiland en alles wat Goeree-Overflakkee inwoners en recreanten te bieden heeft", aldus wethouder Van der Vlugt.

Rijnmond Zomertoer

De Rijnmond Zomertoer is een nieuw format van de regionale nieuwszender. Goeree-Overflakkee trapt als eerste gebied af deze zomer. Elke dag begint met een liveverslag op de radio, ergens op het eiland. Vervolgens gaan de verslaggevers op pad en kan de luisteraar hen de hele dag volgen via onder meer Radio Rijnmond.

Van elk item worden ook foto's en live beelden gemaakt die 's avonds worden uitgezonden op tv en geplaatst op de online kanalen van RTV Rijnmond.

Rijnmond weekafsluiting

Op vrijdagmiddag wordt de week afgesloten met een radio-uitzending op locatie in het middagprogramma Rijnmond Nu. Diverse tafelgasten lichten interessante onderwerpen toe. En er wordt een aantal streekproducten geproefd en onder de loep genomen.

RTV Rijnmond is vrijdag 20 juli vanaf 16:00 uur aanwezig bij Bij Marc met een VW Camperbusje. Hier kun je met je vrienden op ludieke wijze op de foto. Van het promotieteam van RTV Rijnmond ontvang je een leuke gadget als je de gratis Rijnmond app downloadt.