Cel geëist voor moord Wolphaertsbocht Rotterdam

Justitie heeft 12 jaar cel geëist voor een moord aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam. In augustus van het vorig jaar werd daar een man uit Litouwen gedood.

De verdachte is de 25-jarige bewoner. Hij komt ook uit Litouwen. Hij had een vriend uitgenodigd om te komen logeren, maar ze zouden ruzie hebben gekregen.

Antanas S.: "Toen ik hem ophaalde van Rotterdam CS begon hij al over geld voor heroïne. Dat heb ik hem niet gegeven." Twee dagen later, in de vroege ochtend, ging de ruzie verder en kwam het tot een worsteling.

De verdachte: "Hij greep mij vast met zijn benen, sleurde mij het matras op. Ik voelde een klap op het hoofd. Ik heb hem toen met de hamer geslagen. Zo'n vijf keer."

Aquarel

De rechter toonde donderdag een foto van het plaats delict. Op een groot scherm was het in de rechtszaal te zien: de hamer en het vele bloed op de muur, op de plinten en de vloer. Met alle rood-schakeringen oogde het als een aquarel.

De rechter: "De klap met de hamer was niet de doodsoorzaak. Wel de verwurging die volgde." Ook daar had Antanas S. een verklaring voor. "Toen ik op hem lag, probeerde hij een touw om mijn nek te doen. Ik heb hém toen vastgebonden."

Het slachtoffer werd vastgemaakt aan de deurklink. De recherche constateerde dat de spanband zeer strak om de hals zat. Omdat er tijd zat tussen het geven van de klappen, het aantrekken van handschoenen en het straktrekken van de band rond de nek, gaat justitie uit van moord. De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.