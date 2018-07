Deel dit artikel:











Brand derde in klimtijdrit Lucinda Brand (Foto: ANP - Vincent Jannink)

Lucinda Brand is derde geworden in de klimtijdrit van de Giro Rosa. De 29-jarige Dordtse wielrenster van Team Sunweb verloor in vijftien klimkilometers 2.54 minuten op winnares Annemiek van Vleuten. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman werd op 2.29 minuten derde.

Brand staat na de zevende etappe van donderdag vierde in het klassement. Van Vleuten nam met haar overwinning de roze leiderstrui over van haar ploeggenote bij Mitchelton-Scott, Amanda Spratt. De Giro Rosa kent nog drie etappes en duurt tot en met zondag.