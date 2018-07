Deel dit artikel:











PostNL haalt brievenbussen weg Post NL brievenbussen - Foto : Leanne Gerritsen

PostNL gaat in Zuid-Holland brievenbussen weghalen. Volgens de postbezorger gaat het om de bussen die te weinig gebruikt worden. In Rotterdam zijn dat er 139 en in Dordrecht 25.

De brievenbussen worden in augustus verwijderd. Daarna houdt Dordt er bijna tachtig en Rotterdam ruim driehonderd over. Die staan op plekken waar veel mensen komen, zoals winkelcentra, supermarkten of aan het begin van woonwijken blijven ze staan. Ook bij ziekenhuizen en zorginstellingen belooft PostNL de brievenbussen ongemoeid te laten. Ook in andere plaatsen in onze regio haalt de postbezorger brievenbussen weg.